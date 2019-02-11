، حريق في منزل بقمة جبل "جرهم" بمكة المكرمة.. بلا إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث

سيطر الدفاع المدني في مكة المكرمة على حريق اندلع في منزل بقمة جبل جرهم، دون وقوع أي إصابات.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، وقال: في تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر جمادى الثانية ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمة جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منزل شعبي مكون من دور واحد تقدر أبعاده (١٢*١٢) م، يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة، ودون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.