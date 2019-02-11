، حريق في منزل بقمة جبل "جرهم" بمكة المكرمة.. بلا إصابات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سيطر الدفاع المدني في مكة المكرمة على حريق اندلع في منزل بقمة جبل جرهم، دون وقوع أي إصابات.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، وقال: في تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر جمادى الثانية ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمة جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور.
وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منزل شعبي مكون من دور واحد تقدر أبعاده (١٢*١٢) م، يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة، ودون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.
حريق في منزل بقمة جبل "جرهم" بمكة المكرمة.. بلا إصاباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
سيطر الدفاع المدني في مكة المكرمة على حريق اندلع في منزل بقمة جبل جرهم، دون وقوع أي إصابات.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، وقال: في تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر جمادى الثانية ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمة جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور.
وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منزل شعبي مكون من دور واحد تقدر أبعاده (١٢*١٢) م، يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة، ودون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
07:29 PM
فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث
سيطر الدفاع المدني في مكة المكرمة على حريق اندلع في منزل بقمة جبل جرهم، دون وقوع أي إصابات.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، وقال: في تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر جمادى الثانية ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمة جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور.
وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منزل شعبي مكون من دور واحد تقدر أبعاده (١٢*١٢) م، يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة، ودون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.
، حريق في منزل بقمة جبل "جرهم" بمكة المكرمة.. بلا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في منزل بقمة جبل "جرهم" بمكة المكرمة.. بلا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.