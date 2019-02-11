، "طيران البحرية" يسعف مواطنة "ثمانينية" من جزر فرسان جواً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة

نقل، عصر اليوم، طيران القوات البحرية مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة، كانت حالتها حرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

وجاء نقل المريضة التي كانت بحاجة ماسّة لنقلها من حزر فرسان إلى مستشفى متقدم، حيث تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.