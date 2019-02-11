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نقل، عصر اليوم، طيران القوات البحرية مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة، كانت حالتها حرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وجاء نقل المريضة التي كانت بحاجة ماسّة لنقلها من حزر فرسان إلى مستشفى متقدم، حيث تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.
"طيران البحرية" يسعف مواطنة "ثمانينية" من جزر فرسان جواًفهد كاملي الخليج 365 2019-02-11
نقل، عصر اليوم، طيران القوات البحرية مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة، كانت حالتها حرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وجاء نقل المريضة التي كانت بحاجة ماسّة لنقلها من حزر فرسان إلى مستشفى متقدم، حيث تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
07:26 PM
تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة
نقل، عصر اليوم، طيران القوات البحرية مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة، كانت حالتها حرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وجاء نقل المريضة التي كانت بحاجة ماسّة لنقلها من حزر فرسان إلى مستشفى متقدم، حيث تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.
، "طيران البحرية" يسعف مواطنة "ثمانينية" من جزر فرسان جواً ،
المصدر : الخليج 365
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