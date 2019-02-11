، إصابة 4 طلاب من أسرة واحدة بـ"الجرب" في عفيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الضليعي": حالتان تماثلتا للشفاء وبيئة المدارس مطمئنة

كشفت الفحوصات الطبية، عن إصابة أربعة طلاب من أسرة واحدة بعفيف بمرض الجرب، حيث أخضعهم فريق طبي وصحي للعلاج، واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عفيف بندر الضليعي لـ"الخليج 365"، أن التقارير الواردة من الفريق الصحي المشكل من مستشفى عفيف والصحة المدرسية بشأن الحالات المصابة بمرض الجرب، تفيد بتماثل حالتين (طالب وشقيقته) للشفاء من المرض بعد أخذ العلاج، فيما تخضع حالتان أخريان مماثلتان للعلاج بمنزلهما، وحالتهما الصحية جيدة.

وأضاف أن جميع تلك الحالات من أسرة واحدة، وقد وقف الفريق الصحي على مدارس البنين والبنات بالمحافظة، وأكدت التقارير خلو جميع المدارس من المرض.

وأكد "الضليعي" لجميع أولياء أمور الطلاب والطالبات أن وضع المدارس مطمئن، ولا يدعو للقلق، ومتابع بشكل مستمر من الفريق الصحي بالصحة المدرسية.