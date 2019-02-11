، رابطة الدوري السعودي توقع مع راعٍ عالمي .. ونقل لجنة المسابقات في الموسم المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تفويضها من قبل أعضاء مجلس إدارة الرابطة للتوقيع مع إحدى الشركات العالمية في الفترة القليلة المقبلة لرعاية الدوري السعودي ابتداءً من الموسم المقبل، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل لجنة المسابقات إلى مظلة الرابطة بنهاية الموسم الجاري.

واطلع أعضاء مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الرياض ظهر اليوم، على أبرز ما تم إنجازه من قبل إدارة الرابطة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العمل على مسودة لائحة الحوكمة للرابطة والأندية، إضافة إلى الجوانب المالية، وكذلك الجوانب الإدارية والتسويقية، والتي شملت توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في مجال المسؤولية الاجتماعية مع عدد من الجهات، من بينها هيئة الغذاء والدواء، وجمعية التوعية بالسرطان، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، واتفاقيات أخرى مع عدد من الجهات الرياضية، منها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية للاستثمار في الدوري الإلكتروني، وتوقيع عقد مع شركة EA سبورت المختصة بالرياضات الإلكترونية.

من جهته وصف رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر الاجتماع بالمثمر، مشيرًا إلى أنه كان ثرياً بالنقاشات الموضوعية، والتي تم فيها الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس والذين يمثلون جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن الأعضاء باركوا لإدارة الرابطة الخطط التي تعمل عليها، خاصة في الجانب التسويقي، والهادفة إلى زيادة مداخيل الأندية في الفترة المقبلة، وحوكمة الرابطة والأندية ووضع اللوائح التي تحكم العلاقة بين الرابطة والأندية والجهات الشقيقة والمعنية في المجال الرياضي.