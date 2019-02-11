، مدير "أم القرى" يدشّن حملة "لا تفقدها" والعيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة

دشن مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم حملة جامعة أم القرى "لا تفقدها" والعيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين، الموضوعة من وزارة الصحة لمعالجة المدخنين بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمكة الدكتور وائل بن حمزة مطير ومساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة المكرمة الدكتور علي الزهراني، ومدير جمعية كفى للتدخين بمكة ورئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بالجامعة الدكتور مشعل السلمي، ووكلاء عمادة شؤون الطلاب بمبنى إدارة الأنشطة الطلابية بالعابدية.

واطلع الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، على محتويات العيادة المتضمنة لعدد من البرامج الهامة التوعوية والتثقيفية في كيفية إقلاع المدخن عن التدخين، وكذلك اطلع على برامج وأهداف جمعية كفى للإقلاع عن التدخين وما ساهمت به برامجها.

وعقب التدشين بارك مدير الجامعة هذه الجهود التي تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وجمعية كفى للإقلاع عن التدخين، متمنياً التوفيق للجميع.

من جهته أشاد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بالتعاون البنّاء بين الشؤون الصحية والجامعة في توعية المجتمع بمخاطر التدخين ومعالجة هذه الآفة، مبيناً أن هذه العيادة تأتي ضمن برامج وأنشطة الشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختلفة، وأنه سيكون هناك عدد من العيادات المختلفة في عدد من الإدارات منها شطر الطالبات

بدوره بيّن رئيس لجنة مكافحة التدخين بالجامعة الدكتور مشعل السلمي أن العيادة سيستفيد منها جميع المنسوبين والطلاب لمدة عام، خلال يومي الاثنين والخميس في مبنى الأنشطة الطلابية، وستساهم هذه العيادة في معالجة التدخين.

وأضاف أن الإدارة الطبية أسهمت في إنشاء العيادة الإكلينيكية والتي من ضمن أهدافها التوعية والتثقيف بأضرار التدخين والتي يشرف عليها الدكتور عبدالله الهيفاني وكيل كلية الصيدلة للتدريب.