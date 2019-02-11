، مدرب أحد وغوميز وجمهور الاتحاد الأفضل في الجولة 19من دوري المحترفين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين التونسي عمار السويح مدرب فريق أحد كأفضل مدرب للجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى الفرنسي بافيتمبي غوميز، في الوقت الذي حقق الجمهور الاتحادي لقب الجمهور المثالي.
وجاء اختيار السويح بعد المستوى الكبير الذي قدمه فريق أحد في مواجهته أمام الفيصلي والتي انتهت للأول بأربعة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة لفريق أحد في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، فيما أسهم الفرنسي بافتيمبي غوميز في فوز فريقه على الباطن على أرض الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
فيما حقق الجمهور الاتحادي أفضلية الجولة بعد أن سجلوا حضوراً كبيراً قدره 30 ألفاً و 785 مشجعاً ومشجعة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام التعاون، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مواجهات الجولة.
وتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين 10 آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب في كل جولة، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
مدرب أحد وغوميز وجمهور الاتحاد الأفضل في الجولة 19من دوري المحترفينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين التونسي عمار السويح مدرب فريق أحد كأفضل مدرب للجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى الفرنسي بافيتمبي غوميز، في الوقت الذي حقق الجمهور الاتحادي لقب الجمهور المثالي.
وجاء اختيار السويح بعد المستوى الكبير الذي قدمه فريق أحد في مواجهته أمام الفيصلي والتي انتهت للأول بأربعة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة لفريق أحد في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، فيما أسهم الفرنسي بافتيمبي غوميز في فوز فريقه على الباطن على أرض الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
فيما حقق الجمهور الاتحادي أفضلية الجولة بعد أن سجلوا حضوراً كبيراً قدره 30 ألفاً و 785 مشجعاً ومشجعة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام التعاون، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مواجهات الجولة.
وتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين 10 آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب في كل جولة، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
06:40 PM
اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين التونسي عمار السويح مدرب فريق أحد كأفضل مدرب للجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى الفرنسي بافيتمبي غوميز، في الوقت الذي حقق الجمهور الاتحادي لقب الجمهور المثالي.
وجاء اختيار السويح بعد المستوى الكبير الذي قدمه فريق أحد في مواجهته أمام الفيصلي والتي انتهت للأول بأربعة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة لفريق أحد في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، فيما أسهم الفرنسي بافتيمبي غوميز في فوز فريقه على الباطن على أرض الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
فيما حقق الجمهور الاتحادي أفضلية الجولة بعد أن سجلوا حضوراً كبيراً قدره 30 ألفاً و 785 مشجعاً ومشجعة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام التعاون، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مواجهات الجولة.
وتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين 10 آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب في كل جولة، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
، مدرب أحد وغوميز وجمهور الاتحاد الأفضل في الجولة 19من دوري المحترفين ،
المصدر : الخليج 365
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