، مستشفى ظلم يشارك في "اليوم العالمي للصرع" ببثّ رسائل توعوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم إرشادات صحية عن المرض وخطوات إسعاف مصابيه

دشن مستشفى ظلم العام بالطائف، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العالمي للصرع، والذي يصادف الحادي عشر من فبراير من كل عام.

وأطلق المستشفى عدداً من الفعاليات تمثلت في بث مقاطع فيديو توعوية عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى، وعرض لوحات توعوية في عدد من أقسام المستشفى وتوزيع المنشورات التوعوية على المراجعين والزوار.

وقدّم المستشفى لمراجعيه وزواره نصائح وإرشادات صحية تمثلت في تعريف الصرع، مبيناً أنه داء مزمن يتمثل في اضطراب الجهاز العصبي؛ بسبب اختلال في النشاط الكهربائي للدماغ.

واستعرض في رسائله التوعوية مسببات المرض وخطوات إسعاف المصابين بنوبات الصرع، وطرق تجنب أو تقليل نوباته، وغيرها من الرسائل التوعوية عن المرض.

يُذكر أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الصرع ودعم المرضى وعائلاتهم، وتحسين الخدمات الطبية عن طريق الوقاية والتشخيص والعلاج.