محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات على النحو التالي: إيقاف مدرب نادي الحزم دانييل إيسايلا 3 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، وذلك بسبب تلفظه على مسؤول المباراة أمام الأهلي بألفاظ مسيئة. إيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو مباراتين رسميتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك بسبب دخوله بطريقة وحشية ضد لاعب فريق الباطن. إيقاف مدير فريق نادي الباطن محمد الشمري مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، بسبب إساءته لمسؤول المباراة أمام الهلال. "الانضباط": إيقاف "إدواردو" لاعب الهلال مباراتين وتغريمه مالياً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11 أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات على النحو التالي: إيقاف مدرب نادي الحزم دانييل إيسايلا 3 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، وذلك بسبب تلفظه على مسؤول المباراة أمام الأهلي بألفاظ مسيئة. إيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو مباراتين رسميتين بما في ذلك مباراة Advertisements الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك بسبب دخوله بطريقة وحشية ضد لاعب فريق الباطن. إيقاف مدير فريق نادي الباطن محمد الشمري مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، بسبب إساءته لمسؤول المباراة أمام الهلال. 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 06:20 PM أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات على النحو التالي: إيقاف مدرب نادي الحزم دانييل إيسايلا 3 مباريات رسمية، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، وذلك بسبب تلفظه على مسؤول المباراة أمام الأهلي بألفاظ مسيئة. إيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو مباراتين رسميتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال، وذلك بسبب دخوله بطريقة وحشية ضد لاعب فريق الباطن. إيقاف مدير فريق نادي الباطن محمد الشمري مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، بسبب إساءته لمسؤول المباراة أمام الهلال. ، "الانضباط": إيقاف "إدواردو" لاعب الهلال مباراتين وتغريمه مالياً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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