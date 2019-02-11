، اليونان تفتتح مركزين لخدمات التأشيرات في المملكة.. وهذه اختصاصاته ،

محمد بن مسعود - الدمام - يزوره 6000 مسافر من السعودية

أعلنت حكومة اليونان، بالتعاون مع شركة VFS Global، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والخدمات التكنولوجية المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، افتتاح مراكز جديدة لخدمات الحصول على التأشيرات إلى اليونان في كل من الرياض والخبر في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى افتتاح أول مركز لخدمات التأشيرات في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وبدأت المراكز الجديدة في قبول طلبات التأشيرات إلى اليونان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ابتداءً من 2 يناير 2019. ومع هذا الإعلان، لم يعد الراغبون بالتقدم بطلب تأشيرة إلى اليونان بحاجة إلى زيارة السفارة اليونانية، حيث يمكنهم بدلاً من ذلك تقديم طلبات التأشيرة في مراكز VFS Global الجديدة في هذين البلدين.

وقال سفير جمهورية اليونان لدى المملكة العربية السعودية السيد إيوانيس تاغيس خلال الافتتاح الرسمي لمركز تقديم طلبات التأشيرات في الرياض في 22 يناير 2019: "يشهد عدد المسافرين إلى اليونان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نمواً سريعاً. وبالتالي، فإن شراكتنا مع VFS Global ستوفر العديد من التسهيلات للراغبين بالتقدم بطلب تأشيرة من الرياض والخبر ومسقط لزيارة اليونان من خلال تزويدهم بخدمات معززة تتيح لهم الحصول على التأشيرة بشكل سلس. ونحن واثقون من القيمة الإضافية التي سيحصل عليها المسافرون من افتتاح هذه المراكز الجديدة".

وتعليقاً على افتتاح المراكز الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين السيد فيناي مالهوترا: "تشهد أعداد المسافرين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نمواً في عدد المسافرين إلى اليونان بغرض الترفيه والأعمال، وسيسهم اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي بفتح مراكز VFS Global لتقديم طلبات التأشيرة إلى اليونان من الرياض والخبر ومسقط في تمكين المسافرين من الحصول على تأشيرة السفر بشكل سلس عبر مرافق مريحة تدار بكادر يتمتع بالكفاءة والخبرة".

ويزور في كل عام نحو 6000 مسافر من المملكة و800 مسافر من سلطنة عمان المدن والجزر اليونانية، التي تعد وجهة مفضلة لقضاء العطلات. وتتعاون مراكز VFS Global مع حكومة اليونان منذ عام 2007 وتقدم خدماتها لمقدمي الطلبات من خلال شبكة واسعة من مراكز تقديم طلبات التأشيرات عبر أرمينيا والبحرين والصين والهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.