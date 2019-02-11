، "آل الشيخ" يبحث مع وزير الخدمة المدنية سبل تطوير العمل الإداري ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما يحقق الرسالة وتحقيق الرؤية ٢٠٣٠

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.

وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، لما فيه تطوير العمل الإداري، وبناء القوى العاملة في ديوان الوزارة، بما يحقق رسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار المسؤولين بالوزارة.