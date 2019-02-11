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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.
وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، لما فيه تطوير العمل الإداري، وبناء القوى العاملة في ديوان الوزارة، بما يحقق رسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار المسؤولين بالوزارة.
"آل الشيخ" يبحث مع وزير الخدمة المدنية سبل تطوير العمل الإداريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.
وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، لما فيه تطوير العمل الإداري، وبناء القوى العاملة في ديوان الوزارة، بما يحقق رسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار المسؤولين بالوزارة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
05:59 PM
بما يحقق الرسالة وتحقيق الرؤية ٢٠٣٠
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.
وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، لما فيه تطوير العمل الإداري، وبناء القوى العاملة في ديوان الوزارة، بما يحقق رسالتها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار المسؤولين بالوزارة.
، "آل الشيخ" يبحث مع وزير الخدمة المدنية سبل تطوير العمل الإداري ،
المصدر : الخليج 365
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