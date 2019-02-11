، مركز القيادة والتحكم في "الصحة": زيادة حالات "كورونا" في الوادي بالتزامن مع موسم ولادة الإبل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة أنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة، وهذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.
وأوضح المركز أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة رصدت اثناء الاستقصاء الوبائي عدداً من العينات الإيجابية لفيروس "كورونا" في الإبل.
وباشرت "الصحة" التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقامت بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية، وفي المجتمع، وطبّقت الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها، فيما بلغ العدد الكلي للحالات المنومة أو المعزولة منزلياً في مختلف مناطق المملكة في الوقت الحالي ٢٧ حالة، منها ٦ حالات دون أعراض.
كما قامت ووزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء فحوص مسحية للإبل في المناطق التي شهدت تسجيل حالات بين البشر واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويدعو مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل ومخلفاتها، والتعاون مع فرق وزارتي الصحة والبيئة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها؛ لكون الإبل هي المصدر الأهم للعدوى بفيروس "كورونا".
مركز القيادة والتحكم في "الصحة": زيادة حالات "كورونا" في الوادي بالتزامن مع موسم ولادة الإبلعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-11
أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة أنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة، وهذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.
وأوضح المركز أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة رصدت اثناء الاستقصاء الوبائي عدداً من العينات الإيجابية لفيروس "كورونا" في الإبل.
وباشرت "الصحة" التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقامت بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية، وفي المجتمع، وطبّقت الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها، فيما بلغ العدد الكلي للحالات المنومة أو المعزولة منزلياً في مختلف مناطق المملكة في الوقت الحالي ٢٧ حالة، منها ٦ حالات دون أعراض.
كما قامت ووزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء فحوص مسحية للإبل في المناطق التي شهدت تسجيل حالات بين البشر واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويدعو مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل ومخلفاتها، والتعاون مع فرق وزارتي الصحة والبيئة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها؛ لكون الإبل هي المصدر الأهم للعدوى بفيروس "كورونا".
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
05:48 PM
أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة أنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة، وهذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام، وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل، خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.
وأوضح المركز أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة رصدت اثناء الاستقصاء الوبائي عدداً من العينات الإيجابية لفيروس "كورونا" في الإبل.
وباشرت "الصحة" التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، وقامت بحصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية، وفي المجتمع، وطبّقت الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها، فيما بلغ العدد الكلي للحالات المنومة أو المعزولة منزلياً في مختلف مناطق المملكة في الوقت الحالي ٢٧ حالة، منها ٦ حالات دون أعراض.
كما قامت ووزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء فحوص مسحية للإبل في المناطق التي شهدت تسجيل حالات بين البشر واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.
ويدعو مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل ومخلفاتها، والتعاون مع فرق وزارتي الصحة والبيئة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة أقسام الطوارئ والتنويم، مهيباً بالجميع الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها؛ لكون الإبل هي المصدر الأهم للعدوى بفيروس "كورونا".
، مركز القيادة والتحكم في "الصحة": زيادة حالات "كورونا" في الوادي بالتزامن مع موسم ولادة الإبل ،
المصدر : الخليج 365
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