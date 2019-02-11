محمد بن مسعود - الدمام - لم يلبّ طموحات الجماهير السعودية قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي، عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي. وكلّف المجلس، اللجنة الفنية لتقديم دراسة لاختيار المدير الفني القادم للمنتخب. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد عقب نهاية اجتماعه، حيث لم يقدم المدرب ما يليق بطموحات الجماهير سواء في كأس العالم أو نهائيات كأس آسيا. اتحاد الكرة يقيل الأرجنتيني "بيتزي" محمد السيّد الخليج 365 2019-02-11 قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي، عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي. وكلّف المجلس، اللجنة الفنية لتقديم دراسة لاختيار المدير الفني القادم للمنتخب. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد عقب نهاية اجتماعه، حيث لم يقدم المدرب ما يليق بطموحات الجماهير سواء في كأس العالم أو نهائيات كأس آسيا. Advertisements 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 05:50 PM لم يلبّ طموحات الجماهير السعودية لم يلبّ طموحات الجماهير السعودية قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي، عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي. وكلّف المجلس، اللجنة الفنية لتقديم دراسة لاختيار المدير الفني القادم للمنتخب. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد عقب نهاية اجتماعه، حيث لم يقدم المدرب ما يليق بطموحات الجماهير سواء في كأس العالم أو نهائيات كأس آسيا. ، اتحاد الكرة يقيل الأرجنتيني "بيتزي" ،

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