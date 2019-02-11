، وزارة الحج والعمرة تبادر بتحجيج 200 يتيم ويتيمة ،

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استناداً على مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" التي حظيت بشرف رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والتي أطلقتها مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وقَّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داود الفايز اتفاقية شراكة تعاونية لخدمة أيتام البلد الحرام، كمبادرة اجتماعية نوعية، وذلك في إطار خدمة أيتام البلد الحرام، وبما يمليه التعاون المشترك وخدمة الدين والوطن، ولكون ذلك يعزز من دور التكافل بين أطياف المجتمع كافة.
وانطلقت بنود الشراكة بين الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تهدف في رسالتها إلى بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين بين مؤسسات المجتمع.
وارتكزت المبادرة على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات التي تسهم في نماء الأعمال التي تقوم بها مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وتسهيل سبل التواصل مع الشركات والمؤسسات وخدمة منسوبيها من الأيتام وأمهات الأيتام.
وتأتي مبادرات وزارة الحج والعمرة بتمكين مستفيدي مؤسسة "كافل" من العمل في مجال الحج والعمرة لدى الوزارة أو مؤسسات الطوافة والعمرة وشركات حجاج الداخل، واستضافة ٢٠٠ مستفيد من أيتام "كافل" لأداء مناسك الحج سنوياً كضيوف للوزارة، ودعوة الأيتام للمشاركة في استقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام ومغادرة آخر فوج من جميع الجنسيات والبعثات في مراكز الاستقبال والتوجيه بطريق جدة– مكة، وطريق المدينة– مكة.
كما تضمّنت مبادرة وزارة الحج والعمرة إتاحة الفرصة للأيتام للمشاركة في احتفالات الجنادرية واليوم الوطني وزيارة بعثات الحج لمصنع الكسوة ومصنع تعبئة ماء زمزم وغيرها، وتخصيص جزء من المعارض التي تشارك بها وزارة الحج والعمرة في التعريف بمؤسسة كافل لرعاية الأيتام كخدمة إنسانية تطوعية، وتوصية الشركات والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة بدعم ورعاية برامج مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام.
وقد أعرب نائب وزير الحج والعمرة عن سعادته البالغة بمشاركة وزارة الحج والعمرة بمبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" من خلال الدعم اللوجستي والاجتماعي وتسخير الإمكانات لخدمة أيتام البلد الحرام أبناء هذا الوطن المعطاء، وأن الوزارة سيكون لها الدور الفاعل في تحقيق أهداف المبادرة.
من ناحيته، تقدّم رئيس مجلس إدارة "كافل" عبدالله بن داود الفايز بالشكر والتقدير لوزارة الحج والعمرة، ولنائب الوزير على المبادرة النوعية والتضامن الكبير مع أبنائهم من خلال المشاركة في مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين، مثمناً دور الوزارة في توقيع الشراكة بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" إحدى مبادرات "كافل"، وتهدف إلى التعريف بحق اليتيم وتحفيز المجتمع لتقديم مبادرات نوعية ومستدامة لخدمة الأيتام وتستهدف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والأفراد، وتستمر حتى ٢٢ من جمادى الآخرة.
وزارة الحج والعمرة تبادر بتحجيج 200 يتيم ويتيمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
استناداً على مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" التي حظيت بشرف رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والتي أطلقتها مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وقَّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داود الفايز اتفاقية شراكة تعاونية لخدمة أيتام البلد الحرام، كمبادرة اجتماعية نوعية، وذلك في إطار خدمة أيتام البلد الحرام، وبما يمليه التعاون المشترك وخدمة الدين والوطن، ولكون ذلك يعزز من دور التكافل بين أطياف المجتمع كافة.
وانطلقت بنود الشراكة بين الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تهدف في رسالتها إلى بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين بين مؤسسات المجتمع.
وارتكزت المبادرة على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات التي تسهم في نماء الأعمال التي تقوم بها مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وتسهيل سبل التواصل مع الشركات والمؤسسات وخدمة منسوبيها من الأيتام وأمهات الأيتام.
وتأتي مبادرات وزارة الحج والعمرة بتمكين مستفيدي مؤسسة "كافل" من العمل في مجال الحج والعمرة لدى الوزارة أو مؤسسات الطوافة والعمرة وشركات حجاج الداخل، واستضافة ٢٠٠ مستفيد من أيتام "كافل" لأداء مناسك الحج سنوياً كضيوف للوزارة، ودعوة الأيتام للمشاركة في استقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام ومغادرة آخر فوج من جميع الجنسيات والبعثات في مراكز الاستقبال والتوجيه بطريق جدة– مكة، وطريق المدينة– مكة.
كما تضمّنت مبادرة وزارة الحج والعمرة إتاحة الفرصة للأيتام للمشاركة في احتفالات الجنادرية واليوم الوطني وزيارة بعثات الحج لمصنع الكسوة ومصنع تعبئة ماء زمزم وغيرها، وتخصيص جزء من المعارض التي تشارك بها وزارة الحج والعمرة في التعريف بمؤسسة كافل لرعاية الأيتام كخدمة إنسانية تطوعية، وتوصية الشركات والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة بدعم ورعاية برامج مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام.
وقد أعرب نائب وزير الحج والعمرة عن سعادته البالغة بمشاركة وزارة الحج والعمرة بمبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" من خلال الدعم اللوجستي والاجتماعي وتسخير الإمكانات لخدمة أيتام البلد الحرام أبناء هذا الوطن المعطاء، وأن الوزارة سيكون لها الدور الفاعل في تحقيق أهداف المبادرة.
من ناحيته، تقدّم رئيس مجلس إدارة "كافل" عبدالله بن داود الفايز بالشكر والتقدير لوزارة الحج والعمرة، ولنائب الوزير على المبادرة النوعية والتضامن الكبير مع أبنائهم من خلال المشاركة في مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين، مثمناً دور الوزارة في توقيع الشراكة بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" إحدى مبادرات "كافل"، وتهدف إلى التعريف بحق اليتيم وتحفيز المجتمع لتقديم مبادرات نوعية ومستدامة لخدمة الأيتام وتستهدف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والأفراد، وتستمر حتى ٢٢ من جمادى الآخرة.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
05:35 PM
ضمن تفاعل المجتمع مع مبادرة "مع اليتيم"
استناداً على مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" التي حظيت بشرف رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والتي أطلقتها مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وقَّع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داود الفايز اتفاقية شراكة تعاونية لخدمة أيتام البلد الحرام، كمبادرة اجتماعية نوعية، وذلك في إطار خدمة أيتام البلد الحرام، وبما يمليه التعاون المشترك وخدمة الدين والوطن، ولكون ذلك يعزز من دور التكافل بين أطياف المجتمع كافة.
وانطلقت بنود الشراكة بين الجهتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تهدف في رسالتها إلى بناء الإنسان وتنمية المكان وتحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين بين مؤسسات المجتمع.
وارتكزت المبادرة على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات التي تسهم في نماء الأعمال التي تقوم بها مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وتسهيل سبل التواصل مع الشركات والمؤسسات وخدمة منسوبيها من الأيتام وأمهات الأيتام.
وتأتي مبادرات وزارة الحج والعمرة بتمكين مستفيدي مؤسسة "كافل" من العمل في مجال الحج والعمرة لدى الوزارة أو مؤسسات الطوافة والعمرة وشركات حجاج الداخل، واستضافة ٢٠٠ مستفيد من أيتام "كافل" لأداء مناسك الحج سنوياً كضيوف للوزارة، ودعوة الأيتام للمشاركة في استقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام ومغادرة آخر فوج من جميع الجنسيات والبعثات في مراكز الاستقبال والتوجيه بطريق جدة– مكة، وطريق المدينة– مكة.
كما تضمّنت مبادرة وزارة الحج والعمرة إتاحة الفرصة للأيتام للمشاركة في احتفالات الجنادرية واليوم الوطني وزيارة بعثات الحج لمصنع الكسوة ومصنع تعبئة ماء زمزم وغيرها، وتخصيص جزء من المعارض التي تشارك بها وزارة الحج والعمرة في التعريف بمؤسسة كافل لرعاية الأيتام كخدمة إنسانية تطوعية، وتوصية الشركات والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة بدعم ورعاية برامج مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام.
وقد أعرب نائب وزير الحج والعمرة عن سعادته البالغة بمشاركة وزارة الحج والعمرة بمبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" من خلال الدعم اللوجستي والاجتماعي وتسخير الإمكانات لخدمة أيتام البلد الحرام أبناء هذا الوطن المعطاء، وأن الوزارة سيكون لها الدور الفاعل في تحقيق أهداف المبادرة.
من ناحيته، تقدّم رئيس مجلس إدارة "كافل" عبدالله بن داود الفايز بالشكر والتقدير لوزارة الحج والعمرة، ولنائب الوزير على المبادرة النوعية والتضامن الكبير مع أبنائهم من خلال المشاركة في مبادرة مع اليتيم في البلد الأمين، مثمناً دور الوزارة في توقيع الشراكة بين الطرفين.
الجدير بالذكر أن مبادرة "مع اليتيم في البلد الأمين" إحدى مبادرات "كافل"، وتهدف إلى التعريف بحق اليتيم وتحفيز المجتمع لتقديم مبادرات نوعية ومستدامة لخدمة الأيتام وتستهدف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي والأفراد، وتستمر حتى ٢٢ من جمادى الآخرة.
، وزارة الحج والعمرة تبادر بتحجيج 200 يتيم ويتيمة ،
المصدر : الخليج 365
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