، حرس حدود نجران يحبط تهريب 300 كجم حشيش ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقيف وافد "يمني" أثناء العملية

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران يوم الجمعة الموافق ٣/ ٦/١٤٤٠هـ من إحباط محاولة لتهريب "٣٠٩" كيلوجرامات من الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود: تم رصد أشخاص أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيراً على الأقدام، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.

وأضاف: أسفرت العملية عن توقيف شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما كمية المخدرات المضبوطة، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأردف: رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.