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تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران يوم الجمعة الموافق ٣/ ٦/١٤٤٠هـ من إحباط محاولة لتهريب "٣٠٩" كيلوجرامات من الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود: تم رصد أشخاص أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيراً على الأقدام، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.
وأضاف: أسفرت العملية عن توقيف شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما كمية المخدرات المضبوطة، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأردف: رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.
حرس حدود نجران يحبط تهريب 300 كجم حشيشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران يوم الجمعة الموافق ٣/ ٦/١٤٤٠هـ من إحباط محاولة لتهريب "٣٠٩" كيلوجرامات من الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود: تم رصد أشخاص أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيراً على الأقدام، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.
وأضاف: أسفرت العملية عن توقيف شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما كمية المخدرات المضبوطة، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأردف: رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
05:31 PM
توقيف وافد "يمني" أثناء العملية
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران يوم الجمعة الموافق ٣/ ٦/١٤٤٠هـ من إحباط محاولة لتهريب "٣٠٩" كيلوجرامات من الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود: تم رصد أشخاص أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيراً على الأقدام، وتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف.
وأضاف: أسفرت العملية عن توقيف شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما كمية المخدرات المضبوطة، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأردف: رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود.
، حرس حدود نجران يحبط تهريب 300 كجم حشيش ،
المصدر : الخليج 365
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