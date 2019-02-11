بالصور.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الرياض

استقبله الأمير فيصل بن بندر

وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، إلى الرياض، اليوم الاثنين. وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق- وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الأغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

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