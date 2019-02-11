غدًا الثلاثاء.. فصل الخدمات عن 106 عقارات بحي النكاسة في مكة المكرمة

تبدأ هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، غدًا الثلاثاء، المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة، التي تستهدف فصل الخدمات عن 106 عقارات تمهيدًا للتطوير، بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان.

ويأتي انطلاق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إزالة 102عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت قبل شهر. وحسب هيئة تطوير المنطقة، فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وصولًا إلى إعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير كافة الخدمات المتكاملة التي تخدم ضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرمة.

وأضافت هيئة تطوير المنطقة، في بيان لها، أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى، مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عددًا من الأمور، جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء، والطبيعة الجغرافية للمكان بجانب النواحي الخدمية.

وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة، لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، وفق هوية مكية ثابتة وموحدة، تراعي طبيعة مكة وجغرافيته من ناحية الشكل العام وطابع البناء.

Advertisements

وكانت الجهات المختصة بدأت في 10 يناير الماضي، إزالة 102 عقار بحي النكاسة؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطويره، وعقب فصل الخدمات عنها.

وكان وكيل إمارة منطقة مكة الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح؛ أوضح في وقت سابق، أن أعمال الإزالة في الكدوة والنكاسة، تمثل البداية الفعلية لتطوير الأحياء العشوائية.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير، إلى أن المشروع أخذ في الاعتبار طرح كافة الخيارات أمام سكان الحيين، وشملت التعويض المالي، أو توفير السكن البديل، أو المساهمة فيه، فيما ستتولى هيئة تطوير المنطقة مع أمانة العاصمة المقدسة الإشراف على المشروع.

يذكر أن مشروع تطوير الحي يهدف عبر مراحله الـ12 إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية، بالإضافة إلى الحدائق.