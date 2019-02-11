شاهد.. صورة إنقاذ الدفاع المدني عاملًا سقط بخزان إحدى مزارع حائل

تمكن رجال الدفاع المدني بالروضة في منطقة حائل، اليوم الاثنين، من إنقاذ عامل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء، ثم نقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني -عبر موقع التواصل تويتر- أن مدني الروضة أنقذ العامل الذي سقط في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء، وتم نقله إلى المستشفى لإصابته بكسر في قدمه، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

من جهة أخرى، باشر الدفاع المدني بمحافظة بارق بمنطقة عسير، اليوم، بلاغًا عن احتجاز شخص في موقع صخري جبلي وعر، بجبل وادي الغرف، وتمكنت الفرق من إنزاله وهو بصحة جيدة.

وكان مدني محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، عثر مساء امس الأحد، على جثة بالقرب من قرية وقير في وادي الجزل جنوب المحافظة بـ50 كيلومترًا، يرجح أنها لمفقود وادي فضلا.

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وفي وقت لاحق، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت على جثة المواطن التي تم العثور عليها في وادي الجزل جنوب محافظة العلا؛ أنها تعود إلى الشاب «عبدالعزيز خالد البلوي»، الذي فُقد فجر يوم الجمعة المنصرم، من جراء السيول التي جرفت سيارته، بعد استمرار عمليات البحث عنه طوال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر مقربة للمفقود، أنه تم التحقق من هويته بعد العثور على الجثة، ومن المقرر أن تؤدى عليه صلاة الميت، اليوم الاثنين.

ويعد الشاب البلوي هو ثاني ضحية لسيول العلا التي سالت نتيجة الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية. وكانت الجثة الأولى لقريب «البلوي» الذي جرفته السيول 20 كيلومترًا.

وكان متحدث الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أعلن في وقت سابق، أنه تم العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل (50 كيلومترًا) جنوب العلا، ورجح أنها تعود إلى المواطن عبدالعزيز خالد البلوي المفقود في سيل وادي فضلا غرب العلا.