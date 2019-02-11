الصحة تنشر فيديو توضيحيًّا لإسعاف المصاب بـ«الصرع»

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لكيفية إسعاف المُصاب بـ«الصرع».

ونشرت الوزارة -اليوم الاثنين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- فيديو تعريفيًّا بكيفية إسعاف المصاب بالصرع، من خلال مقطع تمثيلي لكيفية التعامل معها.

وشددت «الصحة»، عبر مقطع الفيديو، على ضرورة تجنب تحريك المصاب إلا للضرورة القصوى، وإبعاد الأشياء الحادة عن المُصاب، مع وضع قطعة ناعمة تحت رأسه.

وبيَّن الفيديو التوضيحي، أهمية تحريك المُصاب بلطف على أحد جانبيه، وتجنب وضع أي شيء في فمه.

وأشار الفيديو إلى ضرورة الاتصال بالإسعاف إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق أو تكررت مرة أخرى، أو إذا لم يعد التنفس إلى وضعه الطبيعي، وتعرض جسم المصاب للأذى أثناء نوبة الصرع.

كما قدمت الوزارة، عبر حسابها بـ«تويتر»، بعض النصائح للتعايش مع مرض الصرع، تمثلت في الحرص على أخذ الدواء الموصوف من الطبيب، والحصول على وقت كافٍ من النوم.

وأوضحت ضرورة استشارة الطبيب قبل أخذ الأدوية والمكملات الغذائية، وإبلاغه عند ملاحظة تغييرات غير طبيعية في المزاج أو السلوك، ونصحت بعدم إهمال ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبعلاجه على الفور.

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وتابعت الوزارة: « يجب الحد من الإجهاد والضغوط النفسية، والتوقف نهائيًّا عن التدخين».

وأكدت وزارة الصحة أن مرض الصرع غير عائق، ويُمكن للمُصاب به العيش بحياة نشطة.

يأتي هذا في الوقت الذي فعَّل فيه مستشفى ظلم العام بالطائف، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العالمي للصرع، الذي يصادف الحادي عشر من فبراير لهذا العام.

وأطلق المستشفى عددًا من الفعاليات تمثلت في بث مقاطع فيديو توعوية عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى، إضافة إلى عرض لوحات توعوية في عدد من أقسام المستشفى، وتوزيع المنشورات التوعوية على المراجعين والزوار.

وقدم المستشفى لمراجعيه وزواره نصائح وإرشادات صحية تمثلت في تعريف الصرع، مبينًا أنه داء مزمن، يتمثل في اضطراب بالجهاز العصبي بسبب اختلال في النشاط الكهربائي للدماغ.

كما استعرض مستشفى ظلم العام، في رسائله التوعوية، مسببات المرض وخطوات إسعاف المصابين بنوبات الصرع، وطرق تجنب أو تقليل نوباته، وغيرها من الرسائل التوعوية عن المرض.

كما فعَّلت صحة القريات اليوم العالمي لـ«الصرع» في عدد من المستشفيات والمراكز والمدارس والجامعات. وتضمنت الفعاليات معرضًا تثقيفيًّا يحوي العديد من الأركان؛ منها ركن الاستشارات الطبية للإجابة على استفسارات ذوي المرضى، بالإضافة إلى بعض الأركان الترفيهية للأطفال، كالرسم والتلوين والتصوير وبعض الألعاب والمسابقات.

يُشار إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الصرع، ودعم المرضى وعائلاتهم، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية عن طريق الوقاية والتشخيص والعلاج.