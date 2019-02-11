البيئة: الخفجي تسجل أعلى معدلات هطول أمطار

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، أن محطات الرصد الهيدرولوجي التابعة لوكالة الوزارة للمياه، سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار في محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وأضافت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الخفجي سجلت كمية 25.2 ملم، تلتها دخنة في القصيم التي سجلت 18 ملم، ثم العفيرة بمنطقة المدينة المنورة التي سجلت 0.4 ملم.

وأضافت وزارة البيئة أن الشفا بمنطقة مكة المكرمة، سجلت 5.4 ملم، فيما سجلت مدينة الدرعية بمنطقة الرياض 9 ملم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض والشرقية، من حالة نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وبدأت الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر غدٍ الثلاثاء، وشملت في الشرقية (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما شملت في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).

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وكانت الهيئة أصدرت تنبيهات عدة إلى حالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء، في مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير، والقصيم والحدود الشمالية.

ففي مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير، تم التنبيه إلى حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بدأت الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وشملت الحالة في منطقة عسير «أبها، وخميس مشيط، والنماص، وتنومة، ورجال ألمع، والأجزاء المجاورة»، كما تشمل في الباحة «بلجرشي والمندق والباحة والأجزاء المجاورة»، وتشمل في مكة «الطائف وميسان».

ونبهت الهيئة منطقة القصيم إلى استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بدأت الساعة العاشرة، وتتواصل حتى السابعة مساءً، وتشمل «بريدة» والأجزاء المجاورة.

كما أصدرت تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية، إلى حالة نشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة، وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، وتشمل «عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة».

وكانت الهيئة توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم- استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث بمناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم، وتبوك، وحائل، والجوف»، وأجزاء من الحدود الشمالية.