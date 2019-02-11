السعودية اليوم / "قياس" وهيئة المهندسون تناقشان ألية سير مشروع "اختبار رتبة المهندس المحترف"



الرياض 30 شعبان 1439 هـ الموافق 16 مايو 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس, الأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين المهندس فرحان الشمري والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث سير مشروع اختبارات رتبة المهندس المحترف من قبل المركز الوطني للقياس التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يتضمن المشروع إعداد مقاييس واختبارات لـ 10 تخصصات هندسية، بهدف تفعيل التدرج والرتب المهنية للمهندسين.

ويأتي إعداد المقاييس والاختبارات المهنية امتدادًا للعمل الذي يقوم به قياس في العديد من المجالات، وذلك تعزيزًا للمعايير المهنية وتطبيقها.

يذكر أن مركز "قياس " والهيئة

للتخصصات الهندسية وهي ( الهندسة الإنشائية، الهندسة الجيوتكنيكية، هندسة النقل، هندسة الموارد المائية والهندسة البيئية، هندسة القوى، هندسة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، هندسة أنظمة الحراريات والموائع، الهندسة الكيميائية، العمارة، هندسة الحماية من الحريق).

// انتهى //

19:54ت م

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الرياض 30 شعبان 1439 هـ الموافق 16 مايو 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس, الأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين المهندس فرحان الشمري والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث سير مشروع اختبارات رتبة المهندس المحترف من قبل المركز الوطني للقياس التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يتضمن المشروع إعداد مقاييس واختبارات لـ 10 تخصصات هندسية، بهدف تفعيل التدرج والرتب المهنية للمهندسين.ويأتي إعداد المقاييس والاختبارات المهنية امتدادًا للعمل الذي يقوم به قياس في العديد من المجالات، وذلك تعزيزًا للمعايير المهنية وتطبيقها.يذكر أن مركز "قياس " والهيئة السعودية للمهندسين وقعا مذكرة تفاهم في وقت سابق، لإعداد اختبارات رخصة المهندس المحترف، ولبناء المقاييس والاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين لرتبة مهندس محترف لبعض التخصصات الهندسية، كما شملت الاتفاقية، الإعداد لاختبار المهندس المحترف الذي يأتي ضمن الرقي بالمهنة ووضع معايير الاختبارات والرتب المهنية كأحد المهام المنوطة بالهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى بناء المقاييس والاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين لرتبة مهندس محترفللتخصصات الهندسية وهي ( الهندسة الإنشائية، الهندسة الجيوتكنيكية، هندسة النقل، هندسة الموارد المائية والهندسة البيئية، هندسة القوى، هندسة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، هندسة أنظمة الحراريات والموائع، الهندسة الكيميائية، العمارة، هندسة الحماية من الحريق).// انتهى //19:54ت م0254

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