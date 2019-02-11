السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يلتقي السفير الفرنسي في لبنان وقائد قوات اليونيفيل



بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب اليوم في بيروت السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد كريستيان شابال.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات التي تربط بين البلدين والإسهام الذي تضطلع به فرنسا في المساعدة على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتطويره.

كما التقى الوزير اللبناني قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وجرى التداول في الأوضاع السائدة على طول الخط الأزرق ومسألة الأنفاق المزعومة وقضية بناء جدار الفصل الذي يشيده العدو الاسرائيلي على طول الخط الأزرق والتعدي على النقاط المتحفظ عليها.

// انتهى //

19:34ت م

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بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب اليوم في بيروت السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد كريستيان شابال.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات التي تربط بين البلدين والإسهام الذي تضطلع به فرنسا في المساعدة على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتطويره.كما التقى الوزير اللبناني قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وجرى التداول في الأوضاع السائدة على طول الخط الأزرق ومسألة الأنفاق المزعومة وقضية بناء جدار الفصل الذي يشيده العدو الاسرائيلي على طول الخط الأزرق والتعدي على النقاط المتحفظ عليها.// انتهى //19:34ت م0246

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