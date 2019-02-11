السعودية اليوم / مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات الميليشيا الحوثية في جبهة نهم



صنعاء 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها الى الجبهة.

وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

// انتهى //

19:29ت م

0244



صنعاء 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها الى الجبهة.وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.// انتهى //19:29ت م0244

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