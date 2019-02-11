السعودية اليوم / تدريب 1200 من منسوبي جامعة أم القرى على صياغة خطة الجامعة الاستراتيجية "تمكين "2023

مكة المكرمة 6 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 11 فبراير 2019م واسكشف وكيل جامعة أم القرى للتطوير الدكتور هاني بن عثمان غازي، أن الوكالة ممثلة في عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، عكفت خلال العام الجامعي الماضي 1438/ 1439هـ على تدريب 600 من المنسوبين، و200 موظف و200 طالب و200 عضو تدريس على كتابة وصياغة الخطة الاستراتيجية للجامعة.جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل التفاعلية لخطة الجامعة الاستراتيجية تمكين 2023 بعنوان "معاً من أجل التمكين"، التي أدارها عميد التطوير الدكتور محمد ثابت و الدكتورة سوزان برديسي. في قاعتي الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، والجوهرة في شطر الطالبات بالزاهر (عبر الشبكة التلفزيونية )، بالإضافة إلى فرع الجامعة بالقنفذة ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي.وأكد الدكتور هاني غازي، أن الخطة بنيت على أحدث ما توصلت إليه الدراسات الحديثة في بناء الخطط الاستراتيجية، حيث رُكز على الأهداف الاستراتيجية ورؤى منسوبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وتطلعاتهم، ومواكبتها لخطط التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وقال: "لدينا اليوم كوادر بشرية من منسوبي جامعتنا قادرون على الخطة الاستراتيجية وتنفيذها بشكل ذاتي، ولأجل ذلك أقيمت الورشة للاستماع لآرائهم وبنائها على الواقع الافتراضي ليتم مستقبلاً تنفيذ أهدافها وخططها".وتهدف خطة تمكين 2023 إلى معرفة رؤى أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتطلهاتهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل أن تكون جامعة أم القرى من بين 200 جامعة عالمية، وتسعى أم القرى من خلال خطتها إلى استثمار مواردها بالشكل الأمثل، وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتمكين أعضاء هيئة تدريسها من نشر أبحاثهم في دوريات ذات انتشار واسع، وتمكين طلبتها من المشاركة في صنع القرار، والموظفين والموظفات من التطوير المستمر.انتهى19:24ت م0238