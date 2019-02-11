

أبوظبي 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في قصر البحر رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا التي تزور دولة الإمارات للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 التي تقام في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية وأهمية دعم قضايا التغير المناخي بما يخدم شعوب العالم، بالاضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:19ت م

0235



أبوظبي 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في قصر البحر رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا التي تزور دولة الإمارات للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 التي تقام في دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية وأهمية دعم قضايا التغير المناخي بما يخدم شعوب العالم، بالاضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:19ت م0235

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.