السعودية اليوم / وزير الدفاع ورئيس الأركان المصريين يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية



القاهرة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث استعرض الجانبان ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار، وتطرقا إلى التعاون العسكري بين البلدين خاصة فى مجال نقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية.

// انتهى //

19:18ت م

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القاهرة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث استعرض الجانبان ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار، وتطرقا إلى التعاون العسكري بين البلدين خاصة فى مجال نقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية.// انتهى //19:18ت م0234

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