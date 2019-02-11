السعودية اليوم / اليمن والأمم المتحدة يبحثان التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية



جنيف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

ناقش سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور اليوم مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019, المزمع انعقاده في جنيف 26 فبراير الجاري.

وأكد سفير اليمن ضرورة وضع آلية لتعزيز وتنسيق وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وذلك من خلال التقييم الدائم لعملية التوزيع.

وأشار مجور إلى أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سيرأس وفد اليمن في المؤتمر وذلك لأهميته لليمن كون المبلغ المستهدف من المؤتمر يصل إلى 4 مليار دولار.

من جهته، أكد خاليكوف أن مكتب الشؤون الإنسانية سوف يكون على تنسيق تام مع الجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية.

// انتهى //

19:18ت م

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جنيف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسناقش سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور اليوم مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019, المزمع انعقاده في جنيف 26 فبراير الجاري.وأكد سفير اليمن ضرورة وضع آلية لتعزيز وتنسيق وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وذلك من خلال التقييم الدائم لعملية التوزيع.وأشار مجور إلى أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سيرأس وفد اليمن في المؤتمر وذلك لأهميته لليمن كون المبلغ المستهدف من المؤتمر يصل إلى 4 مليار دولار.من جهته، أكد خاليكوف أن مكتب الشؤون الإنسانية سوف يكون على تنسيق تام مع الجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية.// انتهى //19:18ت م0233

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