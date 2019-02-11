السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل القادم، عبر رسالة للشعب الجزائري، يدعوه فيها إلى إعادة انتخابه من اجل استكمال مسيرة الاصلاحات تحصل على توافق الجميع وتنتهي بتعديل عميق للدستور قبل نهاية عام 2019.

وأبرزت تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، في عاصمة اثيوبيا، أديس أبابا.

وواكبت تطورات الأزمة في فنزويلا، مشيرة إلى معركة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرارين مختلفين على مجلس الأمن، اذ دعت واشنطن إلى انتخابات رئاسية طارئة، فيما دعت موسكو لعدم التدخل بشؤون فنزويلا الداخلية.

وتطرقت إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإنهاء استهداف الأطفال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد يوم من مقتل طفلين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وفي متفرقات أخرى، اخبرت صحف الجزائر عن أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستتعهد هذا الأسبوع بأن تمنح أعضاء البرلمان فرصة أخرى لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موازاة مع سعيها لكسب مزيد من الوقت للتفاوض حول اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

19:17ت م

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الجزائر 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 ابريل القادم، عبر رسالة للشعب الجزائري، يدعوه فيها إلى إعادة انتخابه من اجل استكمال مسيرة الاصلاحات تحصل على توافق الجميع وتنتهي بتعديل عميق للدستور قبل نهاية عام 2019.وأبرزت تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، في عاصمة اثيوبيا، أديس أبابا.وواكبت تطورات الأزمة في فنزويلا، مشيرة إلى معركة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرارين مختلفين على مجلس الأمن، اذ دعت واشنطن إلى انتخابات رئاسية طارئة، فيما دعت موسكو لعدم التدخل بشؤون فنزويلا الداخلية.وتطرقت إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإنهاء استهداف الأطفال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد يوم من مقتل طفلين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.وفي متفرقات أخرى، اخبرت صحف الجزائر عن أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستتعهد هذا الأسبوع بأن تمنح أعضاء البرلمان فرصة أخرى لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موازاة مع سعيها لكسب مزيد من الوقت للتفاوض حول اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:17ت م0232

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