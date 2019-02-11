السعودية اليوم / اتفاقية تعاون عسكري بين الجيش الأردني والحكومة اليابانية



عمّان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

وقّع الجيش الأردني اليوم مع الحكومة اليابانية اتفاقية منحة, وذلك لمشروع البنية التحتية على الحدود الشمالية الشرقية للأردن.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان صحفي إلى مساندة الحكومة الأردنية في تعزيز أمن الحدود، وضمان حماية البلاد والمقيمين على أرضه، وتحسين البنية التحتية التابعة للجيش الأردني على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

// انتهى //

19:03ت م

0227



عمّان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسوقّع الجيش الأردني اليوم مع الحكومة اليابانية اتفاقية منحة, وذلك لمشروع البنية التحتية على الحدود الشمالية الشرقية للأردن.وتهدف الاتفاقية بحسب بيان صحفي إلى مساندة الحكومة الأردنية في تعزيز أمن الحدود، وضمان حماية البلاد والمقيمين على أرضه، وتحسين البنية التحتية التابعة للجيش الأردني على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.// انتهى //19:03ت م0227

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