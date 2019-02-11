السعودية اليوم / العاهل الأردني يتسلم رسالة من أمير الكويت



عمّان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي سلمه رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة.

// انتهى //

19:02ت م

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عمّان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي سلمه رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة.// انتهى //19:02ت م0226

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.