شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة أمير مكة الأمير خالد الفيصل والان مع التفاصيل
ونفت إمارة منطقة مكة صحة هذه الأخبار، وقال المتحدث باسم الإمارة، سلطان الدوسري إن "أمير المنطقة، خالد الفيصل يقضي إجازة خاصة وسيباشر عمله بالإمارة بعد نحو أسبوعين".
وأشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى أن مواقع متخصصة في إنتاج ونشر الشائعات، كانت قد بثت شائعة عن الأمير خالد الفيصل خلال الساعات الماضية.
وكان الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة وجه دعوة إلى رجال وسيدات المملكة خاصة بالمشاركة في بناء وطنهم.
وطالب الأمير خالد رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم، فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأعلن الفيصل أثناء تدشينه عددا من المشاريع التنموية في محافظات رابغ وخليص والكامل، وقال إن إجمالي قيمة مشاريع المحافظات رابغ وخليص والكام نحو 802 مليون ریال، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص في محافظة رابغ 100 مليار ریال. ودعا الأمير أهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية.
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