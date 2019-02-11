شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 11 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقرت أسعار الذهب أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 فبراير 2019، بعد أن تراجعت بشكل طفيف أمس الأحد ليسجل عيار 24 سعر 158.49 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.29 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.69 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.46 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 12 فسجلت 79.25 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,929 ريالًا وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,109 ريالًا.