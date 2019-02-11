شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية بالديوان الملكي والان مع التفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين .

عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

حضر الاستقبال، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ومعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.