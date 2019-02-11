شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 طن من منحة المشتقات البترولية تصل حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وصلت "سفينة أميرة عدن" محملة بِـ 6,527 طن متري من الديزل ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية، وفي استقبالها محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني.



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