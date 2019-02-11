شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق فى منزل بمكة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل





أخمد مدني العاصمة المقدسة اليوم ، حريقاً إندلع في منزل شعبي بقمه جبل جرهم شارع المنصور دون أي إصابات.

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