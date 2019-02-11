شكرا لقرائتكم خبر عن "الرباعية" تبحث الوضع الاقتصادى والإنسانى فى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية لليمن اجتماعاً في الرياض برئاسة مشتركة بين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن وسفير المملكة المتحدة لدى اليمن ومشاركة سفراء دولة الإمارات العربية المتحدةوالولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن،تم خلال الاجتماع بحث الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن



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