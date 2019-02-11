شكرا لقرائتكم إنقاذ مواطن محتجز في واد جبلي ببارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - بارق

باشر مدني بارق اليوم الاثنين بلاغا عن وجود شخص سعودي الجنسية ( ٣٠ عاما ) وكان محتجزا في موقع صخري جبلي وعر بجبل وادي الغرف في جمعة ربيعة بمحافظة بارق.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على إنزاله من موقع احتجازه إلى موقع تمركز الآليات وهو الآن بصحة جيدة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي.

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