شكرا لقرائتكم 450 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة تصل حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 450 سلة غذائية تزن 33طنًا و300 كيلو غرام, وبطانيات, وبسط على النازحين في شليله والمتضررين في مناطق الدير والرفيع التابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,700 فرد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

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