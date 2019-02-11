شكرا لقرائتكم أمير الشمالية لـ منظمي لقائه بأهالي رفحاء : لا تردوا أحدًا عني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مسؤولي تنظيم لقاء أهالي رفحاء بعدم رد أحد يريد السلام عليه أو مقابلته رغم تزاحم المواطنين في موقع الاستقبال.

وقال أمير الشمالية : “لا تردوا أحدًا عني أي واحد يبي يسلم لا تردوه”.

Advertisements

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز استقبل ظهر اليوم جموع المواطنين في محافظة رفحاء، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بمناسبة تدشين عدد من المشروعات التنموية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن الجميع سيحظى في هذه المنطقة بالخدمات المناسبة بالشكل الذي يحقق الطموحات المرجوة، مؤكدا على متابعته لسير العمل ليكون بالشكل المطلوب.

وأضاف أمير الشمالية “نحمد الله تعالى على ما من به على هذه البلاد الطاهرة من نعمة الأمن والأمان والرخاء، بداية من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، ومن بعده من أبنائه البررة إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان”.

وتابع أن جميع ما حظيت به هذه المنطقة من مشاريع عملاقة وتدشينها من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين ما هي إلا لبنة من لبنات العطاء لهذه المنطقة كسائر باقي مناطق المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرص سموه على الوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.