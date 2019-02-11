الان تتابع مدني مكة يخمد حريقا بمنزل في قمة جبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكنت أجهزة الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم، من إخماد حريق التهم منزلا بقمة جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور، والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة دون حدوث أي إصابات.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.