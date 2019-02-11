الان تتابع الصحة: زيادة حالات كورونا في الوادي بالتزامن مع موسم ولادة الإبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري

أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، أنه تم رصد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من مناطق المملكة، وهذه الزيادة تحدث في هذه الفترة من العام وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل خاصة في موسم ولادة الإبل وتنقلها.

وأوضح المركز، أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة رصدت اثناء الاستقصاء الوبائي عددًا من العينات الإيجابية لفيروس كورونا في الإبل.

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وباشرت “الصحة”، التعامل مع هذه الزيادة في الحالات وحصرت المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية، وفي المجتمع، وطبقت الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها، فيما بلغ العدد الكلي للحالات المنومة أو المعزولة منزليًا في مختلف مناطق المملكة في الوقت الحالي 27 حالة، منها 6 حالات بدون أعراض.

كما أجرت ووزارة البيئة والمياه والزراعة، فحوصات مسحية للإبل في المناطق التي شهدت تسجيل حالات بين البشر واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.

ودعا مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع افرازات الإبل ومخلفاتها والتعاون مع فرق وزارتي الصحة والبيئة، والإفصاح عن مخالطة الإبل عند الحاجة لزيارة اقسام الطوارئ والتنويم، مهيبا بالجميع الالتزام بتعليمات منع البيع والتداول العشوائي لحليب الإبل ومنتجاتها، كون الإبل هي المصدر الاهم للعدوى بفيروس كورونا.