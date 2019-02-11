التحقق من صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر

تعد المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول التي تستقدم عمالة من الخارج، ولذلك نكتب هذا المقال عن التحقق من صلاحية الإقامة لكل مغترب ومقيم على الأراضي السعودية، ويأتى هذا المقال ضمن سلسلة مقالات نكتبها فى “نجوم مصرية” عن كل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية السعودية للمغتربين المصريين والعرب، ولهذا نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على طريقة التحقق من صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

التحقق من صلاحية الإقامة

بعد كتابة الكثير من المقالات عن معظم الخدمات التي يبحث عنها المقيم في الأراضي السعودية جاءتنا الكثير من الأسئلة عن الطريقة الصحيحة للتحقق من صلاحية الإقامة، ونحن استجابة لأسئلة زوارنا الكرام نكتب هذا المقال لنوضح طريقة التحقق من صلاحية الإقامة كالتالى:

قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. اختر الاستعلامات الالكترونية ثم اختر الإستعلام عن صلاحية الاقامة.

ادخل رقم الإقامة والرمز المرئى الخاص بك.

اضغط على زر النتيجة وستظهر لك جميع بيانات إقامتك وميعاد تجديدها.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت