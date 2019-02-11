الإستفسار عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

يبحث جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية ممن هاجروا إليها للعمل عن الإستفسار عن صلاحية الإقامة، ولعلك تعرف أنه هناك ملايين في المملكة من مختلف الدول العربية والآسيوية يعملون فيها لسنوات طويلة ويشاركون في تطوير المملكة وتنميتها فى جميع المجالات، ولذلك نكتب هذا المقال الذى سيفيد الكثير منهم عن طريقة الإستفسار عن صلاحية الإقامة حتى لا يقعوا فى أى مخالفة قد تحدث لهم، والآن دعونا ننتقل إلى نص المقال لنتعرف معاً على كيفية الإستفسار عن صلاحية الإقامة، فتابعونا.

الإستفسار عن صلاحية الإقامة

نكتب هذا المقال لكم عن الإستفسار عن صلاحية الإقامة بعد أن جاءتنا الكثير من التعليقات والأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع الهام لكل مغترب، ولأننا فى “نجوم مصرية” نهتم لأمر المغتربين من مصر والدول العربية على الأراضي السعودية، نوضح لكم الخطوات المباشرة لطريقة الإستفسار عن صلاحية الإقامة كالتالى:

ابحث عن رابط موقع وزارة الداخلية أو بوابة ابشر.

بعد الدخول للموقع اضغط على أيقونة الاستعلامات الالكترونية.

ثم اختر منها خدمة الإستعلام عن صلاحية الاقامة.

ادخل رقم الإقامة الخاص بك والرمز المرئى.

الآن تظهر لك كافة تفاصيل إقامتك وميعاد تجديدها.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت