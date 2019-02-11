الكشف عن الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر

نكتب هذا المقال لكل مغترب ومقيم في المملكة العربية السعودية لنتعرف معاً على كيفية الكشف عن الإقامة، والإقامة هى التى تحدد لك المدة التى تستطيع أن تعيش فى البلد المقيم بها بصفة قانونية ومخالفتها قد تعرضك للمشاكل مع الأجهزة الأمنية بالدولة، ولذلك يجب عليك أن تستعلم عن مدة الإقامة وتاريخ انتهائها ومتى تجددها حتى تتفادى أي مشاكل مرتقبة، ونحن فى “نجوم مصرية” نوضح لكم أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبوابة ابشر للمقيمين ومنها خدمة الكشف عن الإقامة، فإلى نص المقال.

الكشف عن الإقامة

كتبنا لكم أكثر من مقال بخصوص طريقة الإستعلام عن الإقامة، فهو موضوع هام بالنسبة لملايين المغتربين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، ولهذا سنوضح لكم بشكل تفصيلى خطوات الكشف عن الإقامة خطوة بخطوة:

قم بالدخول الى الموقع الرسمى لبوابة أبشر الإلكترونية .

. ستظهر لك أيقونات كثيرة اختر منها أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

ثم اختر أيقونة الإستعلام والكشف عن الإقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك مع إدخال الرمز المرئي.

الآن تظهر لك جميع بيانات إقامتك.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت