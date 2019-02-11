شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: مآثر ومواقف الملك فهد تجسدت في أصعب المحن على بلادنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان اليوم (الاثنين)، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية ورئيس اللجنة العليا لمعرض «الفهد.. روح القيادة»، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمراء والوفد المرافق، وذلك بمناسبة حفل افتتاح معرض وفعاليات «الفهد.. روح القيادة» المقام بدولة الكويت.

وأعرب أمير دولة الكويت عن بالغ تقديره واعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، مستذكرا مآثر ومواقف أخيه الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- التي تجسدت في أصعب المحن التي مرت على دولة الكويت.

هذا وقد أقام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بدار سلوى، بحضور ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمراء والوفد المرافق.

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حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لمعرض «الفهد.. روح القيادة»، والأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير نواف بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد، والأمير خالد بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، والأمير محمد بن سعود بن فهد.

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