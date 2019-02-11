شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم (الاثنين). وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم (الاثنين). وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.



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