شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: إحباط تهريب 309 كغم من الحشيش المخدر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)صرح المتحدث باسم حرس الحدود بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق الله الجمعة الماضي من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح أنهم رصدوا أشخاصاً أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام سيراً على الأقدام وتعاملوا معهم بما يقتضيه الموقف، ما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما 309 كيلوغرامات من الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود كافة، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها كائناً من كان.
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