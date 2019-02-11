شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تبتعث منسوبيها لدراسة تخصص الشؤون البحرية الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التي ترعاها الجامعة البحرية الدولية بالسويد، ابتعاث منسوبي الهيئة لدراسة الماجستير في تخصص الشؤون البحرية الدولية، ضمن برنامج الهيئة المعني بتطوير قدرات منسوبيها بمختلف التخصصات البيئية والأرصادية والفنية والإدارية، ورفع مستوى أداء الهيئة في مجالاتها.

ويأتي حرص الهيئة على تطوير كوادرها الوطنية في مجالي البيئة والأرصاد، ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة، حيث سبق أن أطلقت عدة برامج ابتعاث في التخصصات العلمية ذات العلاقة، وعقدت شراكات متعددة مع جهات أكاديمية على نحو تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة لمواكبة التطلعات المرجوة.