شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يوجه بإنهاء تجهيز عدد من المستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة، التي وفرتها القيادة لأبنائها المواطنين في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية، وكل ما فيه الخير والفائدة ويعود بالنفع على الجميع.

ووجه أمير منطقة جازان بالنيابة خلال اللقاء بأهمية العمل الجاد والمتواصل لإنهاء وتجهيز مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي ومستشفى الولادة ومختلف المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء المنطقة وزائريها، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.