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48 طالباً مرشحون لدخول نظام التسريع في الرياض

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جدة - خالد شويل - م

اسم الطالب

اسم المدرسة

1

عبدالعزيز فهدالشارخ

ابتدائية ابن خلدون الأهلية

2

نديم عصام أحمد آل سرور الزهراني

ابتدائية ابن دريد

3

مالك محمد عبدالغني الطباع

ابتدائية التربية الإسلامية

4

هشام فؤاد أحمد عمايره

ابتدائية التربية النموذجية الأهلية

5

سعد مازن سعد الدهيسي المالكي

ابتدائية التعلم النموذجية الأهلية

6

عمر عبدالعزيز عمر القباني

ابتدائية التعلم النموذجية الأهلية لتحفيظ القرآن

7

عبدالله فارس بن عبدالله العضيبي

ابتدائية الرواد الأهلية

8

إياس عقيل عمر الجيلاني

ابتدائية الرواد الأهلية

9

مشعل فهد عقلا الكبيدان

ابتدائية الرواد الأهلية

10

احمد محمد أحمد با جنيد

ابتدائية الغد الأهلية

11

البراء سامر عبدالله الجطيلي

ابتدائية الفرسان الأهلية لتحفيظ القرآن

12

عمر سعيد عبدالله العدواني الزهراني

ابتدائية المطورون الأهلية

13

قيس أحمد محمود اليحي

ابتدائية المنتقى الأهلية لتحفيظ القرآن

14

عبدالملك عادل حمدان الشهري

ابتدائية المنهل الأهلية

15

قصي خالد بن إبراهيم القصير

ابتدائيةالنبلاء الأهلية لتحفيظ القرآن

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16

عبدالرحمن ماجد سعد العصيمي العتيبي

ابتدائية أبي الأسود الدؤلي لتحفيظ القرآن

17

عمر أنس عبدالله السلمان

ابتدائية أضواء الهداية الأهلية

18

عامر مصلح رضوان الوريكاني السلمي

ابتدائية آفاق البديعة الأهلية لتحفيظ القرآن

19

خالد نواف خالد السعيد

ابتدائية دار البراء الأهلية

20

الوليد يحيى سعيد مصوي

ابتدائية رياض نجد الأهلية

21

يزن سعد بن زيد آل جمعان التمامي

ابتدائية زيد بن عمرو

22

عبدالعزيز سعد محمد السعدوني المطيري

ابتدائية علوم الرياض الأهلية

23

عزام فواز محمد سعيد العارضي المطيري

ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز

24

عاصم سامي بن سعد الجضعي

ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز

25

عبدالله بن إبراهيم الصقعبي

ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن

26

محمد وليد محمد القديمي

ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن

27

عبدالعزيز منصور سعد بن خالد

ابتدائية معالم التربية الأهلية

28

عبدالعزيز عبدالله محمد الدخيل

ابتدائية معهد العاصمة النموذجي

29

محمد يوسف بن صالح الشويمان

ابتدائية يعقوب البصري لتحفيظ القرآن

30

حسام فايز علي الشهري

ابتدائية يعقوب البصري لتحفيظ القرآن

31

عبدالله سليمان بن محمد الناصري

مدارس المنهل الأهلية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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