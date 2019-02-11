شكرا لقرائتكم خبر عن 48 طالباً مرشحون لدخول نظام التسريع في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - م اسم الطالب اسم المدرسة 1 عبدالعزيز فهدالشارخ ابتدائية ابن خلدون الأهلية 2 نديم عصام أحمد آل سرور الزهراني ابتدائية ابن دريد 3 مالك محمد عبدالغني الطباع ابتدائية التربية الإسلامية 4 هشام فؤاد أحمد عمايره ابتدائية التربية النموذجية الأهلية 5 سعد مازن سعد الدهيسي المالكي ابتدائية التعلم النموذجية الأهلية 6 عمر عبدالعزيز عمر القباني ابتدائية التعلم النموذجية الأهلية لتحفيظ القرآن 7 عبدالله فارس بن عبدالله العضيبي ابتدائية الرواد الأهلية 8 إياس عقيل عمر الجيلاني ابتدائية الرواد الأهلية 9 مشعل فهد عقلا الكبيدان ابتدائية الرواد الأهلية 10 احمد محمد أحمد با جنيد ابتدائية الغد الأهلية 11 البراء سامر عبدالله الجطيلي ابتدائية الفرسان الأهلية لتحفيظ القرآن 12 عمر سعيد عبدالله العدواني الزهراني ابتدائية المطورون الأهلية 13 قيس أحمد محمود اليحي ابتدائية المنتقى الأهلية لتحفيظ القرآن 14 عبدالملك عادل حمدان الشهري ابتدائية المنهل الأهلية 15 قصي خالد بن إبراهيم القصير ابتدائيةالنبلاء الأهلية لتحفيظ القرآن Advertisements 16 عبدالرحمن ماجد سعد العصيمي العتيبي ابتدائية أبي الأسود الدؤلي لتحفيظ القرآن 17 عمر أنس عبدالله السلمان ابتدائية أضواء الهداية الأهلية 18 عامر مصلح رضوان الوريكاني السلمي ابتدائية آفاق البديعة الأهلية لتحفيظ القرآن 19 خالد نواف خالد السعيد ابتدائية دار البراء الأهلية 20 الوليد يحيى سعيد مصوي ابتدائية رياض نجد الأهلية 21 يزن سعد بن زيد آل جمعان التمامي ابتدائية زيد بن عمرو 22 عبدالعزيز سعد محمد السعدوني المطيري ابتدائية علوم الرياض الأهلية 23 عزام فواز محمد سعيد العارضي المطيري ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز 24 عاصم سامي بن سعد الجضعي ابتدائية مجمع الملك سعود بن عبدالعزيز 25 عبدالله بن إبراهيم الصقعبي ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن 26 محمد وليد محمد القديمي ابتدائية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن 27 عبدالعزيز منصور سعد بن خالد ابتدائية معالم التربية الأهلية 28 عبدالعزيز عبدالله محمد الدخيل ابتدائية معهد العاصمة النموذجي 29 محمد يوسف بن صالح الشويمان ابتدائية يعقوب البصري لتحفيظ القرآن 30 حسام فايز علي الشهري ابتدائية يعقوب البصري لتحفيظ القرآن 31 عبدالله سليمان بن محمد الناصري مدارس المنهل الأهلية

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