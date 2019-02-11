شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف قمة وزارية عالمية لسلامة المرضى بمشاركة 50 دولة والان مع التفاصيل
وقال المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور عبد الإله الهوساوي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن القمة تعد أحد أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي والأولى من نوعها في المنطقة.
وأشار الهوساوي إلى أن المؤتمر سيحظى بمشاركة دولية واسعة من خلال حضور العديد من وزراء الصحة في أكثر من 50 دولة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وخبراء ومختصين في مجال السلامة وبالأخص سلامة المرضى".
وأضاف أن تنظيم هذه القمة يأتي استمرارا لسلسلة قمم سلامة المرضى التي بدأت عـام 2016 من قبل المملكة المتحدة وألمانيا بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن القمة سـتركز على الاستراتيجيات التي سـتدعم تكامل سلامة المرضى، كونها أحد العناصر الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية الشـاملة في جميع الدول بهدف زيادة الوعي.
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